- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat duminica un nou apel catre comunitatea internationala sa se grabeasca si sa livreze mai multe sisteme de aparare aeriana, sa inceapa discutiile oficiale pentru ca tara sa sa intre in Uniunea Europeana si sa invite Ucraina sa adere la NATO, relateaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 782. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel tarilor occidentale sa aplice mai eficient sanctiunile instituite impotriva Rusiei pentru a impiedica "terorismul rusesc" in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 782. ​​​​​​​Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina are nevoie de ajutor din partea aliatilor sai pentru a se apara de atacurile aeriene, la fel cum Israelul s-a bazat pe aliatii sai pentru a distruge amenintari

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a chemat din nou miercuri pe aliatii occidentali ai tarii sale „sa accelereze livrarea” avioanelor de lupta F-16 si sa transfere mai multe sisteme de aparare antiaeriana Patriot, dupa o lovitura mortala a Rusiei in Harkov, al doilea oras ca marime al Ucrainei,…

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 754. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, denunta alegerile din Rusia drept o simulare ilegitima, menita sa perpetueze dominatia lui Putin. El critica dorinta lui Putin de a ramane la putere si manipularea procesului democra

- Razboi in Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, ca este „o chestiune de viata si de moarte” pentru Rusia „ceea ce se intampla” in Ucraina, in timp ce Occidentul nu urmareste decat „sa-si imbunatateasca (pozitia) tactica”, relateaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 721. Un spital și un bloc cu cinci etaje din estul Ucrainei au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc pe parcursul nopții. Trei persoane au murit și cel puțin 13 au fost ranite, anunța ucrainenii.