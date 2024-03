Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 765. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat pe langa presedintele Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, in favoarea unei "adoptari rapide" a unui ajutor militar "vital" pentru tara sa.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi cu insistenta pe langa presedintele Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, in favoarea unei „adoptari rapide” a unui vast program de ajutor militar „vital” pentru tara sa pe fondul intensificarii atacurilor rusesti, relateaza AFP. Acest program…

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 754. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, denunta alegerile din Rusia drept o simulare ilegitima, menita sa perpetueze dominatia lui Putin. El critica dorinta lui Putin de a ramane la putere si manipularea procesului democra

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca Ucraina a reusit sa aduca acasa 207 prizonieri de razboi, intr-un schimb cu Rusia.Mai multe surse indica faptul ca Ucraina i-a schimbat pentru 195 de prizonieri de razboi rusi, arata Monitorul Apararii, care citeaza Euromaidan, potrivit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, miercuri seara, o clarificare deplina asupra circumstanțelor prabușirii unui avion rusesc intr-o regiune de frontiera rusa și a acuzat Moscova ca „se joaca cu viețile prizonierilor de razboi ucraineni".„Este evident ca rușii se joaca cu viețile prizonierilor…

- Explozii puternice au fost auzite in unele parti din sud-vestul Rusiei si in Crimeea ocupata, in cursul noptii, transmite BBC. Oficialii rusi spun ca orasul de frontiera Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sambata, a fost atacat din nou, precum si Sevastopol, in Crimeea, unde o racheta ucraineana…