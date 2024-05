Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marți partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 798. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Ucraina are nevoie de "o accelerare semnificativa" a livrarilor de armament de la partenerii sai pentru a le permite trupelor sale sa faca fata trupelor rusesti.

- Congresul Mondial al Ucrainenilor (UWC), organizație care ii reprezinta pe ucrainenii din intreaga lume, și-a desfașurat lucrarile la București, iar președintele UWC, Paul Grod, s-a intalnit mai intai cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, apoi cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. Congresul…

- UPDATEPredintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in declaratiile difuzate sambata ca spera ca impreuna cu presedintele elvetian Viola Amherd sa stabileasca o data in urmatoarele zile pentru un summit mondial pentru pace in Elvetia, cu participarea a 80 pana la 100 de tari, informeaza Reuters.Rusia…

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.