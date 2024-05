Stiri pe aceeasi tema

- Ankara a interzis exporturile catre Israel in cazul a 54 de produse, printre care multe materiale de constructie din otel, fier si aluminiu, precum si combustibil pentru aviatie. Acest anunt a intervenit dupa ce Ankara a anuntat luni ca Israelul a blocat o cerere turca de a parasuta ajutoare umanitare…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a avertizat propria formatiune politica islamist-conservatoare, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), asupra riscului sa piarda si mai mult din sprijinul popular dupa alegerile municipale incheiate duminica cu un esec, reprosandu-le politicienilor din acest…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a avertizat propria formatiune politica islamist-conservatoare, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), asupra riscului sa piarda si mai mult din sprijinul popular dupa eșecul usturator in alegerile municipale de duminica, reprosandu-le politicienilor din acest…

- Președintele iranian Ebrahim Raisi a afirmat marți, 2 aprilie, ca Teheranul va raspunde la presupusul atac israelian asupra consulatului sau din capitala Siriei in care au fost uciși șapte militari iranieni, relateaza Reuters.„Dupa ce nu a reușit sa distruga voința frontului de rezistența, regimul sionist…

- Israelul a acceptat „mai mult sau mai putin” un acord de armistitiu in Fasia Gaza, in prezent mingea aflandu-se „in terenul Hamas”, a declarat sambata un responsabil american. Statele Unite au inceput sa parasuteze ajutor umanitar in teritoriul palestinian, relateaza AFP. „Discutiile continua” „Pe masa…

- Presedintele american Joe Biden, care a declarat saptamana aceasta ca spera la o incetare a focului in Fasia Gaza pana luni, a revenit joi asupra afirmatiei sale, spunand ca aceasta intrerupere a ostilitatilor "probabil ca nu se va intampla pana" la data respectiva, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Hamas analizeaza proiectul de armistițiu in Fașia Gaza discutat la Paris, care prevede o pauza de 40 de zile in toate operațiunile militare și schimbul de prizonieri palestinieni cu ostatici israelieni intr-un raport de 10 la 1, a declarat marți pentru Reuters o sursa de rang inalt apropiata discuțiilor.Noul…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa suspende pe o perioada de 18 luni expulzarea palestinienilor care traiesc in Statele Unite, a anuntat Casa Alba, un gest prin care incearca sa potoleasca furia unei parti a electoratului progresist si americanilor de origine araba care ii reproseaza ca sustine…