Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a fost aproape de o noua surpriza in penultima runda a sezonului regular. Dupa victorie de acasa cu vicecampioana din Constanta, handbalistii alb-violeti au revenit spectaculos in jocul din sala Apollo, dar a cedat in cele din urma la limita pe parchetul lui CSM Bucuresti, scor 23-24.…

- Centralul Andrei Antonie și arbitrul VAR, Sebastian Colțescu, au fost implicați intr-un moment controversat al meciului Oțelul Galați - FC Hermannstadt. Sibienii au toate motivele sa reclame ca au avut un penalty neacordat in minutul 13 al jocului. Deși era plasat bine la faza cu pricina, centralul…

- Meciurile cu Phoenix Buzias raman un cosmar in acest sezon pentru Politehnica Timisoara. Dupa acel 0-3 din sezonul regular pentru folosirea unui jucator aflat in stare de suspendare, alb-violetii au fost sanctionati acum de Comisia de Disciplina a FRF cu o amenda de 10.000 de lei in urma jocului disputat…

- „Non c’e due senza tre” poate spune Paul Codrea dupa ce echipa sa a remizat pentru a treia oara la rand in acest sezon cu favorita C8 – FC Bihor. Al doilea egal al stagiunii pentru Politehnica Timisoara la Oradea nu a venit fara suferinta si sacrificii. Dar alb-violetii sunt cei multumiti la finalul…

- Politehnica Timisoara a invins-o pe CSC Peciu Nou la limita, scor 1-0, in ultima runda a sezonului regular al Ligii 3. Alb-violetii si-au luat astfel revansa pentru esecul mai dur din tur (1-3) si vor incepe play-off-ul din Seria 8 de pe locul 2, obtinand astfel un meci in plus pe teren propriu. Pe…

- Politehnica Timisoara a obtinut trei puncte mari astazi pe terenul Progresului Pecica, formatie care isi disputa ultimul loc de play-off cu Buziasul. Singurul gol al partidei a fost marcat de golgheterul David Popa in minutul 22. A fost prima reusita a alb-violetilor in prima repriza a unui joc disputat…

- CSC Dumbravita a incheiat la egalitate, scor 1-1, ultimul amical al iernii, disputat acasa in compania divizionarei „C” Phoenix Buzias. Alb-verzii au fost condusi din primele minute in urma unei gafe a portarului Catalin Trifon, speculata de Cristian Grancea ce la oaspeti. Cristian Gavra a egalat…

- Politehnica Timisoara a incheiat stagiul centralizat de pe plan local cu un amical impotriva divizionarei „D” Unirea Sannicolau Mare. A fost 6-2 (1-1) pentru alb-violeti, dar oaspetii le-au dat ceva batai de cap gazdelor de la Baza 2 timp de mai bine de o ora de joc. Echipa din vestul judetului, locul…