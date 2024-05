Cum să te încalți cu stil în sezonul cald – tips&tricks ADVERTORIAL. Anotimpul rece, cand confortul termic a fost unul dintre motivele care ne-a facut sa facem anumite alegeri vestimentare, este depașit cu pași repezi de vremea placuta. In sfarșit, avem libertatea de a opta pentru mai puține staturi de haine, de a face combinații mai indraznețe, dar și de a purta incalțaminte care sa ne imbunatațeasca aspectul general al ținutelor. In funcție de locul in care iți petreci timpul, poți sa pui in coșul tau de cumparaturi mai multe tipuri de incalțaminte versatila, astfel incat sa nu fii nevoita sa faci investiții inutile ci, din contra, sa fie ușor de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

