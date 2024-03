Filmul "Oppenheimer" va fi lansat, vineri, in Japonia, la opt luni de la lansarea sa oficiala, informeaza Rador Radio Romania.

"Oppenheimer", filmul castigator al mai multor premii Oscar, despre creatorul bombei nucleare, va intra, vineri, in cinematografele din Japonia, la aproximativ opt luni de la lansarea lui oficiala.

In ciuda succesului sau, "Oppenheimer" a generat o reactie negativa in Japonia. Criticii sustin ca acesta a trivializat bombardamentele nucleare ale oraselor Hiroshima si Nagasaki, in august 1945, in urma carora sute de mii de persoane au fost ucise.