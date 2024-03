Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Oppenheimer”, drama de trei ore despre fabricarea primei bombe atomice, in regia lui Christopher Nolan, a confirmat statutul de mare favorit, castigand 7 premii Oscar, printre care si cel pentru cel mai bun film, in cadrul celei de-a 96-a gale a premiilor Oscar, desfasurata duminica seara la…

- Marele caștigator al Galei Oscar 2024 a fost filmul „Oppenheimer" regizat de Christopher Nolan, desemnat cel mai bun film al anului și caștigator a șapte premii, și „Poor Things”, care a plecat de la cea de-a 96-a gala a Premiilor Academiei cu patru statu

- In acest an, in cadrul festivitații de decernare a premiilor Oscar programata pentru luni, 11 martie 2024, la ora 01:00 dimineața, ora Romaniei, se contureaza o competiție acerba intre doua figuri de marca ale cinematografiei mondiale: Christopher Nolan și Martin Scorsese. Filmul lui Nolan, „Oppenheimer”,…

- Christopher Nolan a primit sambata seara principala distinctie la Premiile Sindicatului Regizorilor din America (Directors Guild of America Awards), obtinand primul sau premiu DGA pentru filmul "Oppenheimer".Celine Song, regizoarea de la "Past Lives", a castigat Premiul Michael Apted pentru primul…

- Lungmetrajul „Oppenheimer" a fost marele castigator la editia din 2024 a galei Critics Choice Awards, organizata duminica seara la Los Angeles, unde a castigat opt premii, inclusiv la categoriile „cel mai bun film", „cea mai buna regie" (Christopher Nolan) si „cel mai bun actor in rol secundar" (Robert…

