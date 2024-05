Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a discutat duminica la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, prilej cu care si-a reafirmat angajamentul ferm fata de securitatea Israelului si si-a "reiterat pozitia clara" in privinta unei posibile invazii israeliene la Rafah, a anuntat Casa Alba, transmit…

- Armata israeliana va chema in curand doua divizii de rezervisti pentru noi operațiuni in Fașia Gaza, unde poarta un razboi impotriva organizației islamiste Hamas, transmite agenția de presa Reuters, preluata de Agerpres.„In conformitate cu evaluarea situatiei, IDF (Forțele de aparare ale Israelului…

- Convorbirea telefonica dintre Joe Biden si premierul israelian, Benjamin Netanyahu, in cursul careia presedintele american a evocat pentru prima data posibilitatea de a conditiona sprijinul american pentru Israel, survine pe fondul unei „nemultumiri tot mai mari” a Washingtonului fata de aliatul sau,…

- Presedintele american Joe Biden, foarte criticat de comunitatea musulmana din Statele Unite din cauza sustinerii ofensivei Israelului in Fasia Gaza, nu organizeaza in acest an o receptie publica cu ocazia marcarii incheierii Ramadanului, spre deosebire de 2022 si 2023, anunta Casa Alba, relateaza AFP,…

- Relațiile dintre președintele Joe Biden și premierul Benjamin Netanyahu au ajuns la un nivel minim de la debutul razboiului, SUA permițand adoptarea unei rezoluții de incetare a focului in Gaza la ONU. Acest lucru a atras o replica dura din partea liderului israelian, potrivit Reuters. Netanyahu…

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba. Consilierul pe probleme…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Casa Alba a declarat joi ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat Antony Blinken a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters. Fortele israeliene au bombardat joi zone din orasul…