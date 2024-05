Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Conduita Financiara (FCA) din Marea Britanie a anunțat joi ca 9 persoane au fost trimise in judecata pentru promovarea pe Instagram a unor scheme de investiții neautorizate, o acțiune in premiera impotriva unor așa-ziși „finfluenceri”, relateaza Reuters.

- Hackerii au spart baza de date a armatei britanice, accesand informații personale ale mai multor militari britanici activi și in rezerva. Autoritațile din Marea Britanie nu a precizat cine se afla in spatele atacului cibernetic, insa potrivit Sky News, ar fi vorba de persoane care au legatura cu China.…

- Aceasta hotarare reprezinta o victorie a fostului sef de stat american, care impiedica autoritatile statului New York sa inceapa sa-i confiste active luni. Articolul Justitia reduce la 175 de milioane de dolari cautiunea pe care o are de platit Trump in zece zile in dosarul fraudei de la New York, o…

- CNIL a amendat in ianuarie Amazon France Logistique, care gestioneaza marile depozite ale Amazon din Franta, pentru ceea ce autoritatea de reglementare a declarat ca este un sistem de supraveghere ”excesiv de intruziv”. ”Suntem puternic in dezacord cu concluziile CNIL, care sunt incorecte din punct…

- Peste 8.000 de soferi de taxi si proprietari de masini de inchiriat au intentat un recurs colectiv impotriva platformei, deplangand pierderi importante de venituri de la intrarea acesteia pe paiata australiana, in 2012. Acest proces colectiv a condus la cea de a cincea cea mai importanta despagubire…

- ”In ultimele saptamani, am vazut dovezi ca Midnight Blizzard foloseste informatii retrase initial din sistemele noastre de e-mail corporative, pentru a obtine sau pentru a incerca sa obtina acces neautorizat. Aceasta a inclus ”accesul la unele dintre depozitele de cod sursa ale companiei si sistemele…

- Autoritatea, cunoscuta sub numele de Garante, a declarat intr-un comunicat ca Enel Energia ar fi folosit datele personale ale clientilor de la cel putin 9.300 de contracte, pentru a-si promova ilegal serviciile de energie si gaze. Acesta a adaugat ca Enel Energia ar fi achizitionat si de la patru companii…

- Autoritatile britanice incep sa stranga surubul restrictiilor si pedepselor in ceea ce-i priveste pe oamenii lui Vladimir Putin. Confiscam casele oligarhilor rusi din Londra, in valoare de 1,4 miliarde de dolari. Propunerea respectiva a venit din partea primarului Londrei, Sadiq Khan. Edilul capitalei…