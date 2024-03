Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a venit cu date interne pe care le dețin liberalii pentru alegerile din Capitala și a vorbit despre Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat candidatura la Primaria Generala. Rareș Bogdan il compara pe Cristian Popescu Piedone cu un adevarat meteorit care se indreapta spre Primaria Capitalei. Prim-vicepreședintele PNL spune ca Piedone are in momentul de fața peste 30%, iar cifrele s-ar putea imbunatați in favoarea lui, daca va candida Gabriela Firea, chiar și cu susținerea PNL. Rareș Bogdan il compara pe Piedone cu un meteorit „Am vazut un meteorit, domnul…