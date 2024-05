Stiri pe aceeasi tema

- Banca Angliei (BoE) a decis joi sa mentina dobanda de politica monetara la 5,25%, cel mai ridicat nivel incepand din 2008, dar a indicat ca o reducere ar putea avea loc in curand, in conditiile scaderii inflatiei, transmit Reuters si AP, potrivit Agerpres.

- Sub o presiune politica din ce in ce mai mare, presedintele american Joe Biden a rupt, joi, tacerea cu privire la tulburarile din campusurile universitare din cauza razboiului din Gaza, spunand ca americanii au dreptul sa demonstreze, dar nu sa dezlantuie violente, relateaza Reuters, citat de news.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care modifica si completeaza unele acte normative in domeniul asistentei sociale, precum si pentru completarea legii 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania.

- Rețeaua sociala TikTok este ținuta sub observatie in Occident din cauza temerilor ca datele utilizatorilor din aplicatia detinuta de compania ByteDance, cu sediul la Beijing, ar putea ajunge in mainile guvernului chinez. Cu toate acestea, in contextul apropierii alegerilor europene din iunie, politicienii…

- Cel mai mare cutremur produs in Taiwan din 1999 este probabil sa provoace unele perturbari in lantul de aprovizionare cu semiconductori din Asia, au spus analistii, dupa ce producatorii de cipuri, de la TSMC la UMC, au oprit unele operatiuni de inspectare a instalatiilor si au mutat angajati, transmite…

- „Imaginile cu i mpușcaturile din Moscova sunt groaznice și greu de privit”, a declarat vineri Casa Alba, dupa atacul armat din capitala Rusiei.„Gindurile noastre sunt alaturi de victime”, a mai spus președinția americana. Casa Alba a spus de asemenea ca nu exista nicio indicație in acest moment ca…

- Increderea investitorilor in economia germana a atins cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, pe fondul asteptarilor ca BCE este pregatita sa reduca dobanzile in urmatoarele luni.

- Europa trebuie sa-si consolideze capacitatile de aparare si sa treaca la o abordare de tipul "economie de razboi" ca raspuns la amenintarea reprezentata de Rusia, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, citat de Reuters. Intr-un articol de opinie publicat in ziare europene…