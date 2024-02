Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a sustinut, la Prima TV, ca Emil Boc poate sa aleaga: fie va candida pentru un nou mandat de primar la Cluj, fie va deschide lista liberalilor la alegerile europarlamentare. De asemenea, liderul PNL a spus, in contextul listei pentru Bruxelles, ca are o relatie foarte…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat ca Emil Boc poate sa aleaga: fie va candida pentru un nou mandat de primar la Cluj, fie va deschide lista liberalilor la alegerile europarlamentare. De asemenea, liderul PNL a spus, in contextul listei pentru Bruxelles, ca are o relatie foarte buna cu fostul…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca Emil Boc poate sa aleaga daca va candida pentru un nou mandat de primar la Cluj sau daca va deschide lista liberalilor la alegerile europarlamentare. In cazul fostului director Eduard Hellvig, liderul PNL a spus ca are o relatie foarte buna el și ca „usa…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a sustinut, la Prima TV, ca Emil Boc poate sa aleaga: fie va candida pentru un nou mandat de primar la Cluj, fie va deschide lista liberalilor la alegerile europarlamentare. De asemenea, liderul PNL a spus, in contextul listei pentru Bruxelles, ca are o relatie foarte…

- Crin Antonescu a reaparut in spațiul public dand sfaturi și emițand pareri despre PNL, Nicolae Ciuca, Eduard Hellvig și alegeri. Crin Antonescu, fostul lider al Partidului Național Liberal (PNL), a abordat intr-un interviu acordat in direct la Digi24 tema evoluției și perspectivei partidului in politica…

- Nicolae Ciuca a dezvaluit care sunt planurile sale de Craciun, oficialul declarand ca știe sa faca sarmale dar și paine. De asemenea, liderul PNL a marturisit ca va fi impreuna cu familia si nepotelele sale. ”Sunt cu familia, in fiecare an am fost cu familia, mai ales acum avem o familie largita, avem…

- Zeci de clujeni sunt blocați, de joi seara, pe Aeroportul Munchen din Germania, care a fost inchis din cauza unei ninsori abundente, printre pasageri numarandu-se și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Acesta a ajuns joi seara pe aeroportul german venind de la Bruxelles, unde a participat la…

- Incepand de joi seara, zeci de clujeni sunt blocați pe Aeroportul Munchen din Germania, care a fost inchis din cauza unei ninsori abundente. Printre acești pasageri se numara și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, conform informațiilor furnizate de presa locala.Emil Boc a sosit pe aeroportul…