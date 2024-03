Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri in cadrul Congresului PPE ca PNL se afla intr-o coalitie care dovedeste ca politica nationala si europeana este o prioritate.”Trebuie sa invatam din lectiile trecutului si sa evitam o politica a urii si sa devenim constructivi. Oamenii nu mai doresc…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, in cadrul Congresului PPE, ca pericolul destabilizarii Uniunii Europene este mai ridicat ca niciodata si este sustinut de partidele extremiste si populiste si de aceea trebuie sa ne concentram eforturile si resursele pentru a combate aceste miscari…

- Documentul final al Congresului PPE de la Bucuresti va conține și solicitarea de aderare la spațiul Schengen a Romaniei, dupa cum a declarat președintele PNL, Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca a declarat ca este de urmarit cum vor vota colegii din Austria solicitarea de aderare a Romaniei la spațiul Schengen…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns, sambata, in timpul unei vizite in Republica Moldova, unei intrebari privind reunificarea cu Basarabia, el afirmand ca in momentul in care R. Moldova va deveni membru al Uniunii Europene, atunci se poate vorbi de o unire in Uniunea Europana, conform Bursa.ro.Ciuca…

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel joi la liderii statelor Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, sa permita deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, avertizand ca presedintele rus Vladimir Putin ar exploata orice esec din partea lor, transmit AFP si DPA, informeaza AGERPRES…