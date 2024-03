Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

- Nicolae Ciuca, semnal de la Chișinau: Atunci vom fi cu adevarat uniti in Uniunea Europeana Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns, sambata, in timpul unei vizite in Republica Moldova, unei intrebari privind reunificarea cu Basarabia, el afirmand ca in momentul in care R. Moldova va deveni membru…

- Alaturi de președintele Senatului, Nicolae Ionel Ciuca, ne-am intalnit astazi la Chișinau cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, anunța europarlamentarul Siegfried Mureșan intr-o postare pe pagina sa de facebook. ”Parlamentul Romaniei - la fel ca Parlamentul European - va sprijini…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, le-a transmis, vineri, romanilor de peste Prut, un mesaj de solidaritate si sprijin. A amintit de contextul de securitate ”deosebit de complicat” si si-a exprimat increderea ca, intr-o zi, Romania si Republica Moldova vor fi impreuna in marea familie…

- ”Partidul Popular European trebuie sa ramana cea mai mare forta politica din Uniunea Europeana si dupa alegerile din iunie. Aceasta a fost concluzia intalnirii pe care am avut-o cu Alberto Nunez Feijoo, presedintele Partidului Popular din Spania. Este in interesul democratiei sa prezentam alegatorilor…

- In contextul in care Uniunea Europeana implinește 32 de ani de la inființare, Gabriela Firea, președintele PSD București, a comemorat aceasta ocazie printr-o reflecție asupra parcursului Romaniei in cadrul UE și a beneficiilor substanțiale pe care aceasta le-a adus țarii. Tratatul de la Maastricht,…

- Romania va continua sa sprijine Republica Moldova in procesul de negociere a aderarii la Uniunea Europeana, a transmis prim-ministrul Marcel Ciolacu, la intrevederea pe care a avut-o, la Palatul Victoria, cu ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, vicepremierul Mihai Popsoi, aflat in vizita oficiala…