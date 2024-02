Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat ca Emil Boc poate sa aleaga: fie va candida pentru un nou mandat de primar la Cluj, fie va deschide lista liberalilor la alegerile europarlamentare. De asemenea, liderul PNL a spus, in contextul listei pentru Bruxelles, ca are o relatie foarte buna cu fostul…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, și premierul Marcel Ciolacu au vorbit despre viitor și „speranta in sansa Romaniei” in mesajele de Craciun transmise duminica, 24 decembrie, și publicate pe Facebook.„Dragi romani, in pragul sfintei sarbatori a Nasterii Domnului, va transmit cele mai calde ganduri…

- Procentul posturilor de manager de spital ocupate prin numire/interimat a fost unul ridicat, aceasta practica reprezentand o zona de risc asupra calitatii actului medical, iar la nivel national gradul mediu de ocupare a posturilor vacante de medici a fost de 70%, sunt concluziile unui raport al Curtii…

- Rezultatele testarii PISA 2022 arata ca scorurile medii obtinute de elevii din Romania au fost similare cu cele inregistrate in 2018 la matematica, lectura si stiinte. Totodata, elevii din Romania au rezultate mai scazute decat media celor din tarile OCDE si doar 1% dintre elevii din tara noastra au…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, la Realitatea PLUS, ca ii convine Eduard Hellvig, fostul director al SRI, ca "adversar politic" și ca nu a perceput criticile politice ale acestuia ca pe un atac la adresa sa.„Eu cred ca avem nevoie de o Romanie ordonata. Eu nu am luat-o ca pe un atac. Sunt ferm…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat, sambata, la Campulung, in judetul Arges, ca actuala coalitie de guvernare nu a fost formata pe simpatii politice sau prietenii, ci este una pur pragmatica ce asigura stabilitatea Romaniei. Bode a adaugat ca, in anul 2024, PNL trebuie sa se organizeze…

- Coalitia a avut joi sedinta pe tema legii pensiilor, dupa ce liberalii si-au exprimat nemultumirea privind impactul legii pensiilor. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a admis in sedinta ca impactul bugetar este sub 30 de miliarde de lei, asa cum preconizase Ministerul Finantelor, au precizat surse…