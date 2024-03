Stiri pe aceeasi tema

- „In Austria au loc alegeri, este o chestiune absolut de politica interna, iar acel twitter eu l-am inteles ca fiind pentru alegatorii partidului OVP din Austria, nu pentru noi. In tot ceea ce a inseamnat pozitionarea in interiorul Congresului si faptul ca au aprobat in unanimitate intrarea Romaniei…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care ține Romania in afara spațiului Schengen, se afla la București, in aceste zile, la congresul Partidului Popular European. Karl Nehammer se simte bine la București. A recunoscut chiar ca Austria și Romania sunt partenere importante. Ba chiar a ținut sa le…

- Cancelarul austriac, Karl Nehammer, a scris pe rețeaua X , dupa intalnirea cu președintele Klaus Iohannis, ca „poziția Austriei ramane clara și neschimbata” și ca in prezent „sistemul Schengen nu funcționeaza”. Prin urmare, „nu poate fi extins”.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a transmis joi, dupa intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis, ca poziția Austriei in privința extinderii spațiului Schengen ramane neschimbata: Austria se impotrivește aderarii țarii noastre. „Sistemul Schengen nu funcționeaza, prin urmare nu poate…

- Negocierile intre Romania și Austria pentru aderarea completa la spațiul Schengen vor continua, aceasta fiind concluzia președintelui Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu cancelarul Karl Nehammer. Nu a fost dat insa vreun termen privind momentul cand ar putea avea loc extinderea zonei de libera circulație.…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, arata ca in cadrul Congresului PPE s-a votat, in unanimitate, Manifestul PPE, iar Austria nu se mai opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Citește și: Rasturnare de situație: Austria a votat documentul care cere integrarea Romaniei in Schengen”O victorie…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit in aceasta dimineața cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezenta la București la Congresul Popularilor Europeni. Premierul Marcel Ciolacu a scris doar doua fraze despre intalnirea pe care a avut-o cu Ursula von der Leyen din aceasta dimineața. ”Am…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca, pana la finalul acestui an, Romania va adera la Spatiul Schengen si terestru, iar de anul viitor, romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru SUA. Declarația premierului a fost facuta in aceeași zi in care ministrul de interne austriac…