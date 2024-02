Inflaţia ar putea atinge 250%, iar recesiunea 2,5%, în 2024 în Argentina, estimează Organizaţia Cooperării şi Dezvoltării Economice ”Inflatia globala a accelerat la sfarsitul lui 2023, ceea anunta un efect puternic asupra inflatiei anuale medii in 2024”, estimeaza OCDE intr-un raport publicat luni, in plina dezbatere in Parlamantul argentinian a unei serii de reforrme de dereglementare controversate. Cresterea preturilor a accelerat puternic in decembrie in Argentina – la 25,5% -, dupa o devalorizare cu peste 50% a peso de catre noul lider, cu scopul de a stabiliza economia, pada a unei inflatii si unei indatorari cronice. In 2023, inflatia a atins 211,4% – un ”record” de mai multe zeci de ani. ”Turcia si Argentina constituie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

