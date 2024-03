Secretarul Trezoreriei SUA: Argentina se îndreaptă spre sustenabilitate bugetară ”Nu exista nicio indoiala ca aceasta a fost si va continua sa fie o perioada dificila de tranzitie economica pentru poporul argentinian”, a spus Yellen in declaratiile pregatite pentru prima ei intalnire cu Caputo. Ea a afirmat ca protejarea celor mai vulnerabili in timpul tranzitiei este de o importanta vitala. Yellen, ultimul dintr-un sir de oficiali americani care s-a intalnit cu inalti oficiali argentinieni de la preluarea mandatului de presedinte de catre Javier Milei, l-a laudat pe Caputo pentru conducerea sa. ”Administratia Milei a mostenit o sarcina de stabilizare dificila, dar a facut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, s-a intalnit joi cu ministrul argentinian al Economiei, Luis Caputo, salutand ceea ce ea a numit ”pasi importanti” ai guvernului Milei pentru a restabili sustenabilitatea bugetara, a sustine cursul de schimb si a combate inflatia, transmite Reuters, potrivit…

- Pe fondul unei recesiuni economice dureroase si cu guvernul lipsit de numerar, Milei a facut din austeritatea dura un obiectiv cheie de la preluarea mandatului de presedinte, in decembrie, ajutand tara sa inregistreze in ianuarie primul excedent bugetar lunar, din mai mult de zece ani, aceasta fiind…

