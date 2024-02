Scurgere de apă radioactivă la Centrala Nucleară avariată Fukushima. Incident în timpul dezmembrării unui reactor nuclear în centrul Japoniei Insa nu s-a detectat nicio urma de contaminare in afara instalatiei, da asigurari operatorul. Aceasta scurgere a fost oprita la 20 de minute dupa ce a fost descoperita, miercuri dimineata, de catre un muncitor care curata tevi de evacuare in instalatie. Aceasta scurgere a aproximativ 5.500 de litri de apa radioactiva de la centrala grav avariata in 2011 a avut loc inainte ca apa sa fie tratata de catre un sistem, denumit ALPS, care curata ape recuperate din instalatie de cea mai mare parte a substantelor radioactive pe care le contin, declara AFP o purtatoare de cuvant a Tepco. In aceasta apa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

