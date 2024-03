Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor relatari ale presei din Japonia, in anul 2022 conținutul de tritiu din apele uzate de la centralele nucleare in funcțiune din China a depașit de de noua ori concentrația din apele tratate deversate de la centrala nucleara Fukushima Daiichi. Purtatorul de cuvant al Ambasadei Chinei in…

- Fumul din sala turbinelor de la prima unitate oprita a centralei nucleare japoneze "Tsuruga" (prefectura Fukui, in centrul Japoniei) s-a produs din cauza unui scurtcircuit și a unui incendiu in sistemul de ventilație. Dupa cum relateaza Report, informația a fost transmisa de canalul de televiziune NHK.…

- Apa radioactiva de la centrala nucleara de la Fukushima, din Japonia, a ajuns in pamant. Nu e insa clar daca apa a ajun și in ocean.Se discuta despre 5,5 tone de apa radioactiva, care s-au scurs in pamant, relateaza Nexta. Nivelul substanțelor radioactive din apa e de 22 de miliarde de becquereli,…

- Operatorul japonez al centralei nucleare Tokyo Electric Power Company (Tepco) a incheiat marți (23 ianuarie) testarea primelor drone care urmeaza sa fie desfașurate in epava uzinei Fukushima Daiichi, in procesul sau de dezafectare de zeci de ani. Managerul de proiect al Tepco, Shoichi Shinzawa, a spus…

- Centrala nucleara din Japonia a fost lovita de un tsunami ce a fost generat de cutremurul din data de 1 ianuarie. Un val de trei metri a lovit centrala nucleara din Japonia din cauza tsunami-ul provocat de cutremur. Operatorul centralei a afirmat ca, din fericire, nu au existat pagube. Cutremurul…

- Un tsunami cu o inaltime de aproximativ trei metri a ajuns la centrala nucleara Shika din prefectura Ishikawa in urma unui cutremur puternic care a zguduit centrul Japoniei saptamana trecuta, fara a provoca insa probleme majore de siguranta, a anuntat marti operatorul sau, transmite agentia nipona de…

- In timp ce multe cladiri din lemn din peninsula Noto din centrul Japoniei s-au prabusit in urma puternicului cutremur de Anul Nou, un mic sat de pescari a supravietuit, fiind salvat de arhitectura sa unica, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Luni, Japonia a fost zguduita de un cutremur de 5,7, urmat rapid de un al doilea de magnitudine semnificativa, de 7,5, conform Centrului Meteorologic Japonez. Seismul major, inregistrat la o adancime de 10 kilometri, a fost ulterior acompaniat de o replica de 6,2 in mai puțin de 10 minute. Ca urmare…