Un cutremur major s-a inregistrat miercuri dimineata in estul Taiwanului, iar o alerta tsnuami a fost emisa in Okinawa, in sud-vestul arhipelagului japonez, informeaza news.ro.

UPDATE - Potrivit USGS, o noua replica s-a produs la 10 km adancime, avand magnitudinea de 5,7, dupa 37 de minute de la seismul initial, urmata dupa 8 minute de inca o replica, de 5,5.

Imagini prezentate la televiziune arata cladiri care s-au prabusit in orasul Hualien de pe coasta estica a Taiwanului, informeaza The Guardian.

BREAKIN: A Multistory Building on the Corner of Congquing and Zhongshan Road has…