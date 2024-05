DAR. Donatii, achizitii, recuperari, descoperiri arheologice - o noua expozitie temporara, la Muzeul National de Istorie a Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- „Lifeline” marcheaza expoziția cu numarul 100 a artistului german Dieter Mammel. Acesta ofera vizitatorilor Muzeului Național de Arta din Timișoara o panorama a creațiilor sale din ultimii 20 de ani.

- "Haina il face pe om. Sase secole de istorie vestimentara, catalog de expozitie, bilingv romana engleza, editia a III a revizuita si adaugita, 159 de pagini, 2021 al Muzeului National de Istorie a Romaniei. Catalogul, ajuns la editia a III a revizuita si adaugita, contine o noua grafica si mai multe…

- Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) pregatește cu sprijinul Ministerului Culturii și al Primariei Șimleu Silvaniei o expoziție temporara extraordinara, intitulata „Razboinici uitați și podoabe eterne”.

- In fiecare an, la data de 19 martie, Romania sarbatorește Ziua Pașaportului Romanesc, in amintirea apariției primei legi moderne privind pașapoartele. Aceasta lege, cunoscuta sub numele de "Legea asupra pașapoartelor", a fost promulgata de regele Carol I, prin Inaltul Decret Regal nr. 1758, in anul…

- In urma lucrarilor de reabilitare a parcului I.L Caragiale și strazilor din vecinatatea sa, specialiștii Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) au realizat o serie de cercetari arheologice. Cert este ca in Cluj-Napoca oriunde sapi in zona centrala dai peste vestigii, iar din Maraști spre…

- Cu prilejul lucrarilor de reabilitare a parcului I.L Caragiale și strazilor din vecinatatea sa, specialiștii Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) au realizat o serie de cercetari arheologice. Pe str. O. Petrovici, chiar in zona

- Muzeul National de Istorie a Romaniei invita publicul pentru a descoperi materiale din domeniile numismaticii antice, medievale si moderne, precum si medalii, ordine si decoratii, piese de sigilografie moderna si filatelie.Volumul editat de Cabinetul Numismatic al Muzeului National de Istorie a Romaniei…

- Eveniment “Ce-și doresc femeile?! – reclame și publicitate de-a lungul timpului”, expoziție la Muzeul Județean februarie 28, 2024 12:39 Muzeul Judetean Teleorman, institutie de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman, deschide joi, 29 februarie 2024, ora 11.00, expoziția “Ce-și…