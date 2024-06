Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram, fosta concurenta de la America Express, a publicat pe contul de Instagram prima fotografie pe care a facut-o alaturi de Mario Fresh la inceputul relației, in urma cu aproximativ 7 ani.

- (Inceputul - la 25.04.2024, 10.05.2024 și 20.05.2024) Pe parcursul ultimilor 15 ani in Republica Moldova legislația este modificata permanent, dar cu fiece an tot mai multe amendamente și inovații ridica numeroase semne de intrebare și provoaca un val de critici dure, inclusiv din partea experților…

- Viața Vladuței Lupau și a partenerului sau, Adrian Rus, s-a schimbat radical de cand au aflat ca vor deveni parinți pentru a doua oara, acum facand ultimele pregatiri pentru venirea pe lume a fiului lor. Nu doar cei doi sunt entuziasmați de nașterea bebelușui, ci Iair care abia așteapta sa-și cunoasca…

- Au trecut cateva luni bune de zile de cand Dinu Maxer și Magdalena Chihaia traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Dupa ce a divorțat de Deea Maxer, și a suferit enorm dupa desparțire, iata ca artistul și-a gasit fericirea in brațele coregrafei. Invitați in platoul Star Matina, cei doi au facut dezvaluiri…

- Theo Rose a facut lumina! Artista a vorbit pentru prima data despre inceputul relației cu Anghel Damian. Fanii au fost foarte curioși sa afle totul, iar ea a a dat acum explicații despre acest aspect important din viața ei! Iata cum s-au petrecut lucrurile, de fapt!

- Ana Baniciu și Edy Kovacs traiesc cea mai frumoasa perioada din viața de cuplu, dupa ce au aflat ca vor deveni parinți. Cei doi și-au dorit și o alta schimbare, așa ca, in urma cu cateva luni, au decis sa se mute in casa noua, un proiect indrazneț și solicitant pentru vedeta și soțul ei.

- Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs vor deveni in curand parinți și intreaga familie se va muta in casa noua moștenita de artista de la bunica ei. Locuința este veche de un secol și se afla inca in plin proces de renovare, iar vedeta a publicat noi imagini cu livingul spectaculos.Ana Baniciu se afla…