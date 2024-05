Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de distribuție a energiei din Romania este atat de veche, incat exista localitați unde oamenii raman in bezna cu zilele sau nu poți baga in priza concomitent doua frigidere, spune senatorului UDMR, Lorant Antal. Potrivit companiilor de distribuție a energiei, rețeaua are nevoie de investiții…

- La cererea Ucrainei, Romania, alaturi de Polonia si Slovacia, furniza duminica energie electrica de urgenta, iar acest lucru s-a intamplat si sambata, relateaza presa ucraineana.Sambata, necesarul consumatorilor ucraineni a fost acoperit din productia proprie, importuri comerciale si asistenta de urgenta…

- Retele Electrice Dobrogea companie parte a grupului PPC, denumita anterior E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit Retele…

- Monsson a pus in functiune cea mai mare capacitate de stocare a energiei electrice in baterii din Romania. Aceasta capacitate face parte din primul proiect hibrid fotovoltaic eolian baterii, instalat in cadrul unui parc eolian operational de 50 MW.Evenimentul a reunit atat reprezentanti din partea autoritatilor…

- Locuitorii din Lumina, județul Constanța, stau mai mult in intuneric pentru ca au parte de nenumarate pene de curent pe care distribuitorul PPC nu le poate rezolva. Un document semnat de șeful ANRE, George-Sergiu Niculescu , arata ca numarul de deranjamente in localitatea Lumina din județul Constanța…

- Reteaua energetica a Ucrainei primeste asistenta de urgenta din partea Romaniei, Poloniei si Slovaciei, dupa cel mai amplu val de lovituri aeriene rusesti care au avariat instalatii energetice si au lasat peste 1 milion de persoane fara curent, a anuntat vineri operatorul retelei nationale Ukrenergo,…

- DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – SUCURSALA DAMBOVITA prin S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L. ANUNȚ PUBLIC DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Targoviște prin S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L. anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere…

- "Razboiul din Ucraina ne-a facut sa constientizam si mai bine ca, pe termen mediu si lung, este esential sa ne indeplinim cat mai bine obiectivele principale ale politicii noastre energetice, si anume obtinerea unei independente energetice cat mai mari in contextul pietei integrate europene, prin cresterea…