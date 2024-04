PPC, moștenitoarea Enel, îi ține în întuneric pe locuitorii dintr-o comună de la malul mării Locuitorii din Lumina, județul Constanța, stau mai mult in intuneric pentru ca au parte de nenumarate pene de curent pe care distribuitorul PPC nu le poate rezolva. Un document semnat de șeful ANRE, George-Sergiu Niculescu , arata ca numarul de deranjamente in localitatea Lumina din județul Constanța este crescut. ”Din informațiile transmise prin solicitarea referita reiese ca intreruperile care afecteaza utilizatorii rețelei din zona localitații Lumina sunt intreruperi ca urmare a suprasolicitarii rețelei electrice, in contextul dezvoltarii urbanistice și a creșterii consumului de energie electrica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

