Premierul Benjamin Netanyahu a declarat, sambata, ca nu poate exista o incetare permanenta a focului in Gaza pana cand Hamas nu va fi distrus, punand sub semnul intrebarii o parte esentiala a unei propuneri de armistitiu pe care presedintele american Joe Biden a declarat ca Israelul insusi a facut-o, relateaza AP, citata de News.ro.Biden a declarat vineri ca Israelul a propus un acord care implica un armistitiu initial de sase saptamani, cu o retragere militara partiala a Israelului si eliberarea unor ostatici, in timp ce cele doua parti negociaza „o incetare permanenta a ostilitatilor".Cu toate…