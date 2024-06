Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu a publicat in mediul online o postare de-a dreptul emoționanta despre un capitol important din viața ei care s-a incheiat. De asemenea, artista a marturisit și ce a facut cu banii pe care i-a caștigat in Asia Express.

- Gina Pistol a atras atenția cu cele mai recente dezvaluiri facute pe rețelele de socializare. Cu bucurie, soția lui Smiley le-a dezvaluit fanilor ca lucruri importante au loc in viața ei. In urma cu aproximativ doi ani de zile, Gina Pistol și-a anunțat retragerea de la Antena 1, din emisiunile „Asia…

- Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu sunt noii jurați ai emisiunii „MasterChef”, care revine la Pro TV cu sezonul 9. Nu e prima data cand cei trei sunt in aceasta postura, timp de trei sezoane au jurizat show-ul culinar al postului din Pache Protopopescu. Astazi s-a aflat ca Sorin…

- Ana Baniciu numara zilele pana cand va deveni mama pentru prima oar. Artista este extrem de emoționanta in ceea ce privește momentul in care iși va ține copilul in brațe. Fiica celebrului cantareț, Mircea Baniciu, a fost prezenta la evenimentul Ambasador pentru Acasa, alaturi de soțul ei, Edy Kovacs.…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ana Baniciu a marturisit ca iși dorește sa nasca pe cale naturala. Artista este nerabdatoare sa-și țina bebelușul in brațe pentru prima data. Cantareața este pe ultima suta de metri cu sarcina, iar peste doar doua luni va naște. Iata ce declarații…

- De mai bine de un deceniu, Ruby are o relație cu Robert, insa in ultima perioada nu prea au mai fost vazuți impreuna. Intr-un interviu pentru viva.ro, cantareața a explicat ce se intampla in viața ei amoroasa și de ce evita sa se mai afișeze alaturi de partenerul ei.Cuplul Ruby - Robert a fost cunoscut…

- Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs vor deveni in curand parinți și intreaga familie se va muta in casa noua moștenita de artista de la bunica ei. Locuința este veche de un secol și se afla inca in plin proces de renovare, iar vedeta a publicat noi imagini cu livingul spectaculos.Ana Baniciu se afla…

- Mario Fresh și-a pus fanii pe ganduri, dupa ce a șters toate pozele de pe contul personal de Instagram, inclusiv cele cu iubita lui, Alexia Eram. La scurt timp, artistul a facut și o declarație neașteptata. Iata ce a anunțat!