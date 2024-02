Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, daca Romania este pregatita pentru impozit progresiv si cota unica de TVA, asa cum recomanda atat Fondul Monetar International, cat si Banca Mondiala. “Nu cred ca e de actualitate intr-un an electoral. Orice discutie pe masa se duce in…

- Tema impozitului progresiv nu este de actualitate intr-un an electoral, pentru ca orice discutie se duce in plan ideologic, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. El a fost intrebat joi daca Romania este pregatita pentru cota unica de TVA si impozit progresiv, in conditiile…

- Bugetul, inflația și masurile fiscal bugetare sunt principalele teme ale discuțiilor dintre delegatia Fondului Monetar International – aflata in Romania timp de patru zile -, Guvern și reprezentantii mai multor institutii financiare. Prima vizita a FMI in Romania din acest an va debuta cu o serie de…

- Premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD, a adus o serie de clarificari la acuzatiile cu privire la cresterea taxelor si impozitelor. „Eu nu am marit niciun impozit. Am scos niste exceptii. Acel lucru mi-l solicita Comisia, Banca Mondiala, FMI care au spus: Nu mai aveti climat concurential corect, cu…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a anunțat ca instituția va organiza o serie de evenimente cu scopul de a reafirma dreptul de creanța al Romaniei asupra depozitului sau de aur evacuat la Moscova in perioada 1916-1917. Aceste acțiuni urmaresc sa consolideze argumentele istorice…