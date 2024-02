Stiri pe aceeasi tema

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.XII.2023, au totalizat 32,897 milioane tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 979.000 tep fata de perioada 1.I-31.XII.2022 . Productia interna a insumat 17,924 milioane tep, in scadere cu 148.800 tep (-0,8%) fata de perioada 1.I-31.XII.2022,…

- Analiștii furnizorului de servicii de schimb valutar iBanFirst spun ca leul va continua sa piarda in raport cu euro și in 2024. Principala cauza este considerata presiunea pusa pe Romania de razboiul din Ucraina. iBanFirst estimeaza o crestere a cursului EUR/RON de la 5,00 la 5,02 lei pentru un euro.…

- ”Industria romaneasca exista si se dezvolta! Cifrele ne arata ca anul trecut am exportat mai mult cu 1,3% si am importat mai putin cu 3,2%”, a scris premierul pe Facebook, dupa vizita la Santierul Naval Constanta. Prim-ministrul arata ca discutiile avute cu cei care lucreaza la Santierul Naval Constanta…

- Insolvențele din sectorul construcțiilor a inregistrat o creștere de 3.60% in 2023, cu un total de 1.208 cazuri. Numarul companiilor din diverse sectoare economice care au apelat la procedurile de insolvența in 2023 a ramas la același nivel din anul anterior, adica la 6.650. Dintre acestea, 89 sunt…

- Dupa o incalzire ușoara la mijlocul acestei saptamani urmeaza noi zile cu ger saptamana viitoare, potrivit prognozei pe regiuni pentru urmatoarele doua saptamani, transmise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Banat Intervalul va fi caracterizat de alternanțe termice semnificative.…

- „Nu exista acest pericol de o creștere spectaculoasa a varstei de pensionare. Lucrurile sunt foarte clare, cifrele sunt foarte clare date de comisia naționala de statistica: varsta de pensionare este normal sa fie legata de speranța de viața, așa este in toate țarile civilizate, un indicator de care…

- Vești bune pentru șoferi inainte de sarbatori! Prețul carburanților e in ușoara scadere. Iata cat costa astazi, 22 decembrie 2023, benzina și motorina la stațiile de alimentare cu combustibil din Romania!

- Numarul autovehiculelor care tranziteaza vama romano-ucraineana din Isaccea a scazut usor in ultima perioada in comparatie cu cel inregistrat la mijlocul lunii iunie iar ucrainenii se intorc in tara lor in ciuda avertismentelor de raiduri aeriene transmise de autoritati.Potrivit Garzii de Coasta,…