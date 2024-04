Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul guvernamental in Uniunea Europeana a crescut usor anul trecut, de la 3,4% din PIB in 2022, pana la 3,5% din PIB in 2023, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai ridicat deficit guvernamental, potrivit cifrelor publicate luni de Eurostat.

- Deficitul guvernamental in Uniunea Europeana a crescut usor anul trecut, de la 3,4% din PIB in 2022, pana la 3,5% din PIB in 2023, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai ridicat deficit guvernamental, potrivit cifrelor publicate luni de Eurostat. Astfel, majoritatea statelor membre au…

- Premierul Ciolacu iși valideaza strategia de investiții, pe masura ce producția industriala a Romaniei inregistreaza o creștere notabila in 2024. Potrivit datelor publicate de Eurostat, țara noastra inregistreaza o creștere de 2,7%, situandu-se printre liderii Uniunii Europene in acest domeniu. Investițiile…

- Exista diferențe semnificative in ceea ce privește nivelul de educație al populației din diferite țari. Datele furnizate de Eurostat și citate de Adevarul.ro ofera o perspectiva asupra acestor disparitați educaționale, evidențiind variații semnificative in ponderea persoanelor cu studii superioare și…

- Datele oficiale demonstreaza ca viziunea propusa romanilor la preluarea mandatului de premier a fost una corecta, susține premierul Marcel Ciolacu, dupa publicarea, joi, de catre INS a datelor care arata o scadere a ratei inflației in luna martie. Premierul Marcel Ciolacu arata, joi, intr-o postare…

- Romania a cheltuit in 2023 pentru aparare doar 1,6% din PIB, mult sub promisiunea facuta de președintele Klaus Iohannis, de 2,5% din PIB, relateaza G4media, care citeaza TVR Info. Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca explicația pentru bugetul mic, de doar 1,6% din PIB alocat anul trecut apararii…

- Datele statistice privind comerțul exterior al județului Bacau in luna octombrie 2023 reflecta o dinamica variata, evidențiind schimbari semnificative in volumul exporturilor și importurilor. Potrivit informațiilor furnizate, volumul exporturilor in octombrie 2023 a fost de 81.877 mii Euro FOB, inregistrand…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a transmis joi, 15 februarie, ca Romania nu are recensiune si nu exista nici aceasta prognoza ca s-ar putea indrepta in aceasta directie, informeaza News.ro.Intrebat, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune,…