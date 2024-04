Acţiunile Trump Media au închis joi în creştere cu aproape 26%, marcând câştiguri pentru a doua zi consecutiv Actiunile Trump Media au castigat 6,79 USD pe actiune, joi, pentru a inchide la 33,19 USD, un castig de 25,72%. Peste 17,3 milioane de actiuni ale Trump Media si-au schimbat proprietarii in timpul zilei, compania avand o capitalizare bursiera de 4,5 miliarde de dolari. Actiunile Trump Media au inchis miercuri in urcare cu peste 15%. Marile castiguri vin dupa o scadere cu 20% a pretului actiunilor fata de saptamana trecuta, urmata de o scadere de 18% luni si o scadere de peste 14% marti. Articolul Actiunile Trump Media au inchis joi in crestere cu aproape 26%, marcand castiguri pentru a doua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,6%, toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile miniere au condus pierderile, cu o scadere de 3,1%, in conditiile in care componenta bancara a coborat cu 2,6%. Actiunile companiilor de telecomunicatii au…

- „Acuma nu as vrea sa intru in zona Guvernului, dar chiar in conditiile unei inflatii destul de ridicate, aveti dreptate si bine ar fi sa coboare cat mai repede, am avut crestere economica. In perspectiva, cred ca Romania va performa economic bine si sunt convins ca, dupa toate alegerile pe care le avem…

- Indicele ROBOR la 3 luni a scazut la 6,07%, de la 6,08%. Indicele ROBOR la 3 luni este cel in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei. Indicele ROBOR la 6 luni a scazut la 6,10%, de la 6,11%. Indicele de referința pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) a crescut…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2024, au totalizat 2.648.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 39.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.518.900 tep, in scadere cu 47.000 tep (-3%) fata de perioada 1.I-31.I.2023, iar…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1%, iar majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu pozitiv. Indicele sectorului auto a crescut cu 2,4%, dar cel al utilitatilor a scazut cu 1,2%. FTSE 100 a atins marti maximul ultimelor 10 luni, crescand cu peste 1,2% in tranzactiile de dupa-amiaza, deoarece…

- Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune. “Nu suntem pe recesiune. Nu cred ca suntem nici in directie. Din grafic o sa vedeti ca cu consum in crestere, ar fi fost posibil, sa zicem, daca nu se atrageau banii europeni, dar vad ca merg…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.XII.2023, au totalizat 32,897 milioane tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 979.000 tep fata de perioada 1.I-31.XII.2022 . Productia interna a insumat 17,924 milioane tep, in scadere cu 148.800 tep (-0,8%) fata de perioada 1.I-31.XII.2022,…