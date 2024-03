Indicele ROBOR, în scădere. IRCC, în creștere Indicele ROBOR la 3 luni a scazut la 6,07%, de la 6,08%. Indicele ROBOR la 3 luni este cel in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei. Indicele ROBOR la 6 luni a scazut la 6,10%, de la 6,11%. Indicele de referința pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) a crescut de la 5,94% la 5,96%. Articolul Indicele ROBOR, in scadere. IRCC, in creștere apare prima data in Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

