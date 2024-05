Narcisele sunt in floare (FOTO)

Pentru iubitorii de natura care vor sa stie in ce stadiu de inflorire sunt narcisele din Poiana Narciselor din Parcul National Muntii Rodnei, va informam ca arata precum in pozele din galeria FOTO si ca pot fi admirate si in realitate. Imaginile au fost furnizate de Romsilva Parcul National Muntii Rodnei . Atunci cand infloresc in lunile… [citeste mai departe]