Jens Stoltenberg: 18 state membre NATO vor crește cheltuielile pentru apărare în 2024 Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, vine cu un anunț important pentru alianța: 18 state membre NATO au planuri de a atinge obiectivul de cheltuire a 2% din produsul intern brut pentru aparare in 2024. Acest anunț marcheaza o creștere impresionanta fața de 2014, cand doar trei țari au reușit sa indeplineasca acest obiectiv. Discursul lui Stoltenberg, susținut inaintea unei intalniri a oficialilor de aparare din cele 31 de state membre NATO, a subliniat importanța acestui efort comun, care vine in contextul tensiunilor sporite generate de acțiunile Rusiei, inclusiv invazia sa in Ucraina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

