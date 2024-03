Președintele Vladimir Putin a laudat miercuri arsenalul nuclear al Moscovei și a avertizat ca este pregatit sa desfașoare acest armament daca suveranitatea Rusiei va fi amenințata, relateaza AFP, potrivit The Moscow Times.Kremlinul și-a laudat capacitațile nucleare de-a lungul celor doi ani de ofensiva in Ucraina, luna trecuta avertizand țarile occidentale ca exista un risc "real" de catastrofa nucleara in cazul in care conflictul escaladeaza.Retorica de intimidare a lui Putin vine cu doar cateva zile inainte de alegerile prezidențiale din Rusia, care ii vor oferi aproape garantat inca șase ani…