- Rata anuala a inflației va continua sa scada in urmatoarele luni pe o traiectorie ușor mai ridicata decat cea evidențiata in prognoza pe termen mediu din februarie 2024 (6% in trimestrul II, 4,5% in trimenstrul III), in principal sub influența efectelor de baza și a corecțiilor descendente ale cotațiilor…

- ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni pe o traiectorie usor mai ridicata decat cea evidentiata in prognoza pe termen mediu din februarie 2024, in principal sub influenta efectelor de baza si a corectiilor descendente ale cotatiilor marfurilor…

- In ciuda impactului pandemiei și a consecințelor invaziei Rusiei in Ucraina, economia mondiala a inceput sa se redreseze. Cu toate acestea, s-a observat o incetinire a ritmului de recuperare economica, atat in Uniunea Europeana, cat și in Romania, anul 2023 fiind marcat de acest fenomen. Totodata, implementarea…

- Prognoza actualizata a BNR reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului curent, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte si a reluarii scaderii acesteia ulterior, potrivit unui comunicat al BNR. Potrivit bancii centrale, dupa ce urca probabil…

- Prognoza actualizata a BNR reconfirma perspectiva creșterii ratei anuale a inflației in debutul anului curent – sub impactul majorarii și introducerii unor taxe și impozite indirecte –, și a reluarii scaderii acesteia ulterior, dar intr-un ritm incetinit comparativ cu 2023 și cu proiecția precedenta.…

- ”In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia februarie 2024, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Prognoza actualizata reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului…

- Scurta trecere in revista a riscurilor globale asociate anului 2024 ne arata ca securitatea, economia, societatea, mediul și democrația au fiecare și toate impreuna provocari colosale. Romania de astazi este stabila și așa trebuie sa ramana! Sa fim precauți și sa facem cele mai bune alegeri! – este…

- Este anul aterizarii ușoare și al reducerilor de dobanda care vor sprijini creșterea și piețele din intreaga lume. Așa arata ințelepciunea convenționala optimista cu privire la economia globala in 2024. Ce ar putea sa mearga prost dupa ani marcați de pandemie, conflicte și prabușirea bancilor? Multe.…