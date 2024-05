BNR ne dă o veste proastă și una și mai proastă Rata anuala a inflatiei este asteptata sa se situeze in decembrie 2024 peste valoarea previzionata anterior si sa coboare doar marginal in interiorul intervalului tintei la finele orizontului prognozei (martie 2026). In sedinta de luni, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia mai 2024, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. ”Prognoza actualizata releva perspectiva continuarii descresterii ratei anuale a inflatiei de-a lungul urmatoarelor opt trimestre intr-un ritm mult incetinit fata de 2023 si pe o traiectorie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Prognoza actualizata releva perspectiva continuarii descresterii ratei anuale a inflatiei de-a lungul urmatoarelor opt trimestre intr-un ritm mult incetinit fata de 2023 si pe o traiectorie ceva mai ridicata pe termen scurt decat cea evidentiata in proiectia precedenta. Astfel, rata anuala a inflatiei…

- Rata anuala a inflației va continua sa scada in urmatoarele luni pe o traiectorie ușor mai ridicata decat cea evidențiata in prognoza pe termen mediu din februarie 2024 (6% in trimestrul II, 4,5% in trimenstrul III), in principal sub influența efectelor de baza și a corecțiilor descendente ale cotațiilor…

- ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni pe o traiectorie usor mai ridicata decat cea evidentiata in prognoza pe termen mediu din februarie 2024, in principal sub influenta efectelor de baza si a corectiilor descendente ale cotatiilor marfurilor…

- Prognoza actualizata a Bancii Nationale a Romaniei reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului curent, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte. Inflatia coboara la finalul anului. ”In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR…

- Prognoza actualizata a BNR reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului curent, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte si a reluarii scaderii acesteia ulterior, potrivit unui comunicat al BNR. Potrivit bancii centrale, dupa ce urca probabil…

- Prognoza actualizata a BNR reconfirma perspectiva creșterii ratei anuale a inflației in debutul anului curent – sub impactul majorarii și introducerii unor taxe și impozite indirecte –, și a reluarii scaderii acesteia ulterior, dar intr-un ritm incetinit comparativ cu 2023 și cu proiecția precedenta.…

- ”In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia februarie 2024, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Prognoza actualizata reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului…

- Banca centrala arata ca, dupa ce urca probabil in ianuarie la un nivel vizibil inferior celui previzionat anterior, rata anuala a inflatiei este asteptata sa coboare in decembrie 2024 in apropierea valorii prognozate si sa atinga limita de sus a intervalului tintei la finele anului viitor. ”Incertitudini…