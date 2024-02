În premieră, un Regulament European pentru închirierea pe termen scurt a locuințelor Joi, Parlamentul European a adoptat cerințe armonizate cu privire la modul in care ar trebui colectate și partajate datele referitoare la serviciile de inchiriere a locuințelor pe termen scurt (STR). Acest regulament iși propune sa promoveze o activitate transparenta și responsabila in acest domeniu, in UE, protejand in același timp consumatorii de ofertele frauduloase. Platformele online care faciliteaza servicii de inchiriere pe termen scurt trebuie sa respecte obligațiile privind procedurile de inregistrare și partajarea datelor pentru proprietațile pe care le listeaza și care sunt situate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

