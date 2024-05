Flagrant: Hoți prinși în Capitală în timp ce încercau să fure din mașini folosind aparate de bruiaj Trei barbați cu varste cuprinse intre 19 și 64 de ani au fost prinși de polițiști in timp ce incercau sa sustraga bunuri dintr-o mașina aflata pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei, folosind dispozitive electronice de bruiaj. Indivizii au fost reținuți de oamenii legii și duși la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector […] The post Flagrant: Hoți prinși in Capitala in timp ce incercau sa fure din mașini folosind aparate de bruiaj appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

