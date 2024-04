Armate de muncitori au năvălit pe o stradă din Sectorul 5. I-au schimbat aspectul într-un timp record O armata de muncitori a navalit pe o strada din Sectorul 5, insa cu ganduri pașnice! S-au apucat imediat de treaba, și in timp record i-au schimbat cu totul aspectul și au lasat in urma lor și 308 locuri noi de parcare! Locuitorii de pe strada Cobadin, din Sectorul 5 al Capitalei s-au trezit intr-o […] The post Armate de muncitori au navalit pe o strada din Sectorul 5. I-au schimbat aspectul intr-un timp record appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

