- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta seara, in Bucureștii Noi, al doilea pe ziua de azi din zona de nord a Capitalei, dupa cel din complexul in construcție One Herastrau Vista. UPDATE: Datorita suprafeței mari pe care se manifesta incendiul dispozitivul a fost suplimentat cu inca șapte autospeciale de stingere.…

- O armata de muncitori a navalit pe o strada din Sectorul 5, insa cu ganduri pașnice! S-au apucat imediat de treaba, și in timp record i-au schimbat cu totul aspectul și au lasat in urma lor și 308 locuri noi de parcare! Locuitorii de pe strada Cobadin, din Sectorul 5 al Capitalei s-au trezit intr-o…

- PSD și PNL au rupt alianța pe București! Cele doua partide au depus joi, 25 aprilie, la Biroul Electoral Municipal București, acordul de denunțare a protocolului prin care a fost constituita alianța electorala la nivelul Capitalei. Așadar, PSD și PNL au rupt alianța pe București! Cei doi aliați au depus…

- In contextul unor tensiuni crescute in cadrul partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), insemnele și bannerele AUR au fost indepartate de pe sediul din Buzau. Aceasta acțiune vine imediat dupa ce filiala AUR Nehoiu din județul Buzau și-a anunțat dizolvarea, iar fostul coordonator al acestei…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a luat parte la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4! Filiala are o noua conducere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca , a participat luni la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4. Filiala liberala are o noua conducere, in persoana purtatorului…

- Sebastian Burduja spune ca, la scurt timp dupa alegeri, liberalii au incercat sa stabileasca un dialog cu primarul Sectorului 1, dar acesta a uitat de orice colaborare anterioara. Sebastian Burduja, liderul PNL București , a prezentat public scuzele catre locuitorii Capitalei pentru sprijinul acordat…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi seara intr-un interviu acordat Euronews Romania ca și-a pierdut increderea in sistemul judiciar, prezentand exemple concrete de interacțiuni cu DNA și instanțele de judecata care l-au determinat sa-și piarda speranța in rezolvarea unor probleme…

- Partidul AUR (Alianța pentru Unirea Romanilor) incepe sa-și definitiveze listele de candidați pentru alegerile locale din acest an. Aceștia vor da interviuri cu o comisie de evaluare ce se va intruni in sediile regionale de la Iași, Braila, Constanța, Brașov, Craiova și Timișoara. Deja, organizațiile…