Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer este cautat de poliție dupa ce a intrat cu mașina intr-un buldoexcavator parcat, apoi a fugit. Autoturism a luat foc. Accidentul a avut loc joi noapte, pe o strada din Roman. Pompierii au stins incendiul. Politistii rutieri au constatat ca soferul autoturismului nu se afla in interiorul masinii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) informeaza ca in aceasta dimineața a luat foc un autoturism, in municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu. Din informațiile pe... The post O mașina a luat foc in parcarea firmei Verbița de pe Calea Aurel Vlaicu appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Polițiștii de frontiera mehedințeni au descoperit un autoturism de lux, in valoare de aproximativ 60.000 de euro, cautat de autoritațile din Belgia. Acesta a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor. La Punctul de Trecere al Frontierei Porțile de Fier I…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la controlul de frontiera un autovehicul cautat de autoritațile din Spania. Mașina a fost indisponibilizata la sediul instituției, iar in cauza se fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de tainuire. Ieri, 24 martie a.c., in jurul orei 00.10,…

- Un șofer s-a trezit cu mașina zgariata in parcarea de la Iulius Mall din Cluj-Napoca. Pentru a-și gasi dreptatea, șoferul a postat in online un mesaj pentru faptaș. „Daca ai fost deranjat cu ceva trebuia sa ma suni, ca aveam și nr. in bord, nu sa imi zgarii mașina! Daca ești pe aici, suna-ma sa ne ințelegem…

- Un șofer și-a parcat mașina la Iulius Mall Cluj, dar a gasit-o zgariata pana la tabla de un individ cu ceva probleme. Astfel de gesturi sunt catalogate drept vandalism și se pedepsesc penal. ”Daca ai fost deranjat cu ceva trebuia sa ma suni, ca aveam și nr. in bord, nu sa imi zgarii mașina! Daca…

- O intrebare pusa de un internaut pe celebra platforma de discuții reddit.com a starnit numeroase comentarii. Multe dintre acestea chiar explica de ce este mereu plina parcarea la unul dintre cele mai vizitate locuri de clujeni. Vorbim despre parcarea de la centrul comercial VIVO, amplasat la ieșirea…

- Cine este polițistul din Sibiu care a murit, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce dirija traficul. Mesajul postat pe Facebook de primarul din Cisnadie, Gheorghe Huja, in amintirea lui Radu Trihenea.