Pagube în Capitală, din cauza vântului puternic. Copaci căzuți peste mașini – FOTO/VIDEO Rafalele puternice de vant care s-au abatut, marți, asupra Capitalei au generat mai multe probleme. Sunt pagube cauzate de mai mulți arbori cazuți peste mașini. Cei de la ISU București-Ilfov (ISUBIF) au ieșit pe teren, pentru a interveni in zonele in care au aparut probleme cauzate de vantul puternic. De altfel, pana marți seara, 2 […] The post Pagube in Capitala, din cauza vantului puternic. Copaci cazuți peste mașini – FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

