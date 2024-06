Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare a subscris 11 la suta din acțiunile companiei Premier Energy PLC, tranzacționate la Bursa de Valori București, pentru care a platit 77 milioane de lei. Acțiunile companiei Premier Energy PLC au fost listate oficial la Bursa de Valori București, incepand…

- Acțiunile Premier Energy au intrat la tranzacționare la Bursa de Valori București, din 28 mai, dupa incheierea perioadei de subscriere IPO, derulata in perioada 8-15 mai, cand au fost cumparate 6,25 milioane de acțiuni oferite in piața de companie, a anunțat, marți BVB. Oferta a fost suprasubscrisa…

- ”Compania Premier Energy (simbol bursier: PE), producator, echilibrator, distribuitor si furnizor de electricitate, precum si furnizor si distribuitor de gaze naturale debuteaza astazi la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in urma derularii cu succes a unui IPO in valoare de 695 milioane lei, cel mare…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul privind oferta publica initiala de vanzare a 10 milioane de actiuni in vederea listarii JT Grup Oil, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), piata AeRO. Oferta se va derula in perioada 28 mai –…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat in ședința de miercuri, 22 mai 2024, Prospectul pentru oferta publica inițiala de vanzare a 10 milioane de acțiuni in vederea listarii JT Grup Oil pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, piața AeRO. Oferta publica…

- Dupa listarea cu succes a unuia dintre cei mai importanți furnizori de gaze naturale din Romania, JT Grup Oil S.A., companie care activeaza pe piața distribuției de carburanți și dezvoltatorul JT Terminal, cel mai nou terminal privat de produse petroliere din portul Constanța, și-a anunțat intrarea…

- Bursa de Valori București a anunțat investitorii ca incepand cu 22 mai 2024, va demara un Program de rascumparare a propriilor acțiuni, pentru un pachet de 6.696.222 lei, in limitele și condițiile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, din aprilie acest an. Prin Hotararea…

- IPO-ul Premier Energy s-a incheiat cu succes, la prețul de 19,5 lei/acțiune, potrivit unui raport publicat, joi, de Bursa de Valori București (BVB) WOOD & Company Financial Services, a.s., in calitate de membru al sindicatului de intermediere in cadrul ofertei publice inițiale a Premier Energy Plc (“Oferta”),…