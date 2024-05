Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea de tranzacții de joi, de la Bursa de Valori București, a inchis piața cu un rulaj total de peste 768.621.146 lei, la un volum total de 71.050.163, cereri și oferte. Tranzacțiile au avut oscilații reduse. Indicele BET, ce capteaza dinamica celor mai lichide douazeci de titluri ale BVB, a inchis…

- IPO-ul Premier Energy s-a incheiat cu succes, la prețul de 19,5 lei/acțiune, potrivit unui raport publicat, joi, de Bursa de Valori București (BVB) WOOD & Company Financial Services, a.s., in calitate de membru al sindicatului de intermediere in cadrul ofertei publice inițiale a Premier Energy Plc (“Oferta”),…

- Dupa oferta publica de acțiuni a Hidroelectrica la Bursa de Valori București, acțiunile operatorului din energie, Premier Energie, s-au dovedit la fel de tentante pentru investitori, iar cererea micilor investitori a depașit așteptarile, acțiunile dedicate acestora fiind suprasubscrise. Aceasta in condițiile…

- Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de aproape 390 milioane lei in primul trimestru al anului 2024, conform raportarii facute joi la Bursa de Valori București. Acest rezultat vine in contextul majorarii cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și a investițiilor din domeniul…

- Subscrierile se refera la achizitiile de unitati de fonduri de actiuni, de la administratori precum Erste, BT Asset Management, BRD AM, Raiffeisen, cat si unitati ale ETF-ului Patria Tradeville listat la bursa locala, noteaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Fondurile mutuale de actiuni, prin…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni derulate pe Piata principala a Bursei de la Bucuresti in ultima saptamana a urcat cu peste 48 milioane de lei si a ajuns la 300,6 milioane de lei, comparativ cu 252 milioane de lei in saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Gabriel Avramescu, a subliniat importanța educației financiare și a instrumentului SALFIN intr-o postare recenta pe Facebook. El a vorbit despre beneficiile acestei metode, evidențiind eficiența și accesibilitatea SALFIN in rezolvarea cazurilor…

- Bursa de la Bucuresti a inregistrat o scadere de 1,2% in sedinta de tranzactionare de marti prin prisma indicelui principal BET, dinamica determinata in principal de scaderea actiuni Romgaz cu 3,44%, Banca Transilvania cu 2,75% si OMV Petrom cu 2,43%, ara