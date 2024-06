Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația e-Talon va transmite automat, in format electronic, talonul de pensie pentru fiecare pensionar. Acest document electronic are aceeași valoare legala cu talonul de pensie in format fizic.Primele notificari despre majorarile pensiilor ar urma sa fie trimise chiar in aceasta luna. Majoritatea…

- Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a anunțat publicarea in Monitorul Oficial a deciziei Guvernului care aproba implementarea unui nou sistem informatic. Acest sistem modern va permite romanilor sa-și calculeze singuri pensia și va facilita digitalizarea interacțiunii intre…

- Noul sistem informatic al CNPP va include mai multe componente care vor functiona in mod integrat si centralizat.Astfel, portal pentru comunicarea cu cetatenii va furniza un nou set de functionalitati;- Serviciu electronic pentru completarea cererii de emitere de bilete de tratament si servicii electronice…

- Executivul a aprobat joi cheltuielile necesare pentru implementarea unui sistem informatic performant in cadrul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), complet integrat, care sa permita aplicarea coerenta si unitara a reglementarilor legale din domeniul sistemului public de pensii si al asigurarii…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru dezvoltarea investitiilor din domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagra, contribuind la indeplinirea jalonului 116, aferent Reformei 1 – Reforma pietei de energie electrica, prin inlocuirea carbunelui din mixul…

- La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, Executivul a aprobat, in ședința de Guvern, proiectul de lege privind Codul Silvic. Acesta a fost elaborat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C2 – Paduri și protecția biodiversitații – ”Reforma sistemului de management…

- „Stabilirea unui cadru legislativ si fiscal adecvat este esentiala in dezvoltarea energiei eoliene offshore, in contextul actual marcat de extinderea accelerata a acestor capacitati de productie la nivel mondial. Romania urmareste indeplinirea principalelor obiective ale noii politici din domeniul energiei…