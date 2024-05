O șoferiță drogată cu amfetamină și un șofer cu cannabis, scandal cu Poliția. Fiul șoferiței a intrat cu maşina în autospeciala forțelor de ordine Un accident, in care au fost implicati doi șoferi drogați, a culminat cu o altercatie cu fortele de ordine in Mehedinti. Dupa ce doua masini s-au ciocnit pe centura ocolitoare a Severinului, fiul soferitei, revoltat de interventia autoritatilor, a venit cu o alta masina si a lovit autospeciala Politiei. Apoi a fugit de la locul […] The post O șoferița drogata cu amfetamina și un șofer cu cannabis, scandal cu Poliția. Fiul șoferiței a intrat cu masina in autospeciala forțelor de ordine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

