Stiri pe aceeasi tema

- POZA ZILEI… Petrecere mare de 8 Martie in restaurantul preferat al membrilor PSD din Vaslui. La Savior au venit pe rand membri marcanți ai partidului, oameni de afaceri, dar și directori din deconcentrate. Chiar și Tudorel Buzatu a lasat deoparte necazul cu tatal sau care este in pușcarie și a incins…

- NOU… O aplicație gratuita, care poate fi instalata pe telefon, ne spune unde se afla adaposturile de protecție civila din Romania, inclusiv cele din județul Vaslui. Este vorba despre InfoCons, care pot fi descarcata din Google Play sau App Store. Aceasta cuprinde informații utile in 33 de limbi și pune…

- TEAMA… Condamnat deja, in prima instanța, la 13 ani de inchisoare cu executare, «amuzantul» Gheorghiu de la Huși pare speriat de posibilitatea de a sta o perioada atat de lunga in spatele gratiilor. Și asta chiar daca, inca de cand a fost comisa fapta, s-a vehiculat ideea ca fapta a fost comisa pentru…

- CARE PE CARE…Barladenii care asista, in aceste zile, la capturarea maidanezilor, se impart in doua categorii: cei in stare si sa omoare hingherii pentru a proteja patrupedele si cei care mai ca ar ucide cainii cu mainile lor. Ambele tabere pun la fel de multa patima in cauzele lor, au constatat politistii…

- INCREDIBIL… Avocatul care anul trecut a incercat in sala de judecata sa-l scape pe Buzatu de arest preventiv, apeland la o strategie sentimentala, lovește din nou. Daca anul trecut il implora pe judecator folosind argumentul empatic, spunand, “Ma uit in ochii lui și simt ca nu vrea sa fuga!”, acum a…

- Iarna și-a intrat, din plin, in drepturi in județul Vaslui, iar autoritațile fac fața cu greu problemelor aparute din cauza zapezii cazute in ultimele ore. Potrivit prefectului Daniel Onofrei, in noaptea de luni spre marți s-au inregistrat mai multe intervenții de urgența in diverse zone de pe raza…

- UPDATE 16.20: Dupa o amanare de aproximativ doua ore și o ședința ce a durat o ora și jumatate, magistrații Tribunalului Vaslui au decis sa amane pronunțarea pentru maine. Pana atunci, Dumitru Buzatu se intoarce in arestul poliției ieșene. In timpul ședinței de judecata, aparatorii celor doi inculpați,…

- UPDATE 13.20: Amanarea neașteptata a ședinței de judecata, in care instanța va judeca daca Dumitru Buzatu mai trebuie sau nu menținut in arest preventiv, are la baza o strategie interesanta a celor doi avocați ai inculpatului, care se zbat cu tot ceea ce le sta in putere pentru a-l scoate pe Buzatu…