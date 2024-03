Dan Material si Trandafirul Galben | PAMFLET

Stiri pe aceeasi tema

- Totul se poate cumpara in politica. Daca cineva nu poate fi cumparat cu bani, sigur va putea fi cumparat cu si mai multi bani. Despre consilierii liberali de la Barlad, nu credem ca se aplica acest algoritm pragmatic. Ei, sigur au fost cumparati cu doar cativa arginti. Din cate se pare, a fost o oferta…

- Ați vazut vreodata o pisica pofticioasa care se uita la carnații la care nu poate ajunge? Inchipuiți-va ca timp de patru ani, așa s-a uitat motanul Lucica la biroul primarului Vasile Saracu. Și in momentul in care Solo Man i-a fluturat carnații pe la nas, a uitat și de partid și de colegi și de […]…

- In inteligenta lui naturala, taranul roman a inteles ca, daca casapeste testiculele unui taur, acest va face ce vrea el. Intre noi fie vorba, sigur au fost si alti tarani, in epocile inceputurilor, si din alte parti, care s-au prins de smecherie. Dar noua ne place ideea ca am descoperit totul, am construit…

- RETETA LUI SOLOMON…Dupa ce a stat atatia ani, in umbra portbagajului lui Buzatu, Adrian Solomon si-a gasit, in sfarsit, momentul de glorie. O fi trecator sau nu, deocamdata nu se stie! Sigur e ca acesta traieste momentul la maxim si pozeaza in lider corect si intransigent, un fel de Buzatu, tras la…

- MOTTO: Va fac pe toti daca ma albiti la caras! S-a umflat orzul cu ceapa in Gibilan. I-a intrat ideea fixa in cap ca e singurul si cel mai de valoare pesedist care poate candida la sefia CJ Vaslui. Si tot el e singurul care ii poate bate pe toti ceilalti fraieri contracandidati. Deocamdata insa, […]…

- Nu e niciun secret ca mana dreapta a lui Uzatu, aia folosita la prasit si la dat de mancare la porci, este activa. Doua evenimente importante s-au petrecut in aceasta saptamana in judet, evenimente care aduc argumente pentru ideea principala a acestei naratiuni SF. Primul eveniment s-a petrecut la Parnaia…

- S-a spart gasca lui Buzatu! Dar asta, doar pentru imaginea partidului. Practic, toti cateii preferati si foarte folositori lui Mitica sunt, in continuare, bine-mersi, cu aceeasi banuti, dar cu putina atentie publica asupra lor. Este, in fapt, un joc de glezne generalizat in randul pesedeilor vasluieni,…

- Dupa arestarea nefericita si total nedreapta a lui Mitica Buzatu, s-a declansat in judetul Vaslui o adevarata isterie a dansului. Subprefectul Gologan baga samba in Brazilia, husenii scot butoaiele pe strazi si se veselesc isteric, iar primarii pesedisti danseaza pe mesele de la caminul cultural. E…